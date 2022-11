League of Legends, Riot interverrà su Jax e Rell con cambiamenti importanti

Già sappiamo che Riot vuole introdurre importanti modifiche a Rell affinché ritorni tra i campioni di League of Legends più giocati. In queste giornate di lancio della preseason sono giunte però nuove dichiarazioni che indicano a “midscope update” non solo per Rell, ma anche per Jax.

I due personaggi citati sono emersi frequentemente nelle discussioni tra gli sviluppatori e i fan, tanto che il designer August Browning e gli sviluppatori Stephen "Raptorr" Auker e Daniel "Maxw3ll" Emmons hanno già confermato di essere all’opera per introdurre novità molto interessanti. Nel caso di Jax l’update riguarderebbe principalmente il funzionamento della suprema e la sua utilità durante i combattimenti. Al contempo, Rell dovrebbe vedere la maggior parte delle sue abilità ottimizzate, con alcune sue mosse addirittura cambiate di posizione o cambiate radicalmene: ad esempio, la suprema attuale dovrebbe diventare una abilità normale.

Browning ha poi aggiunto che anche Neeko riceverà un midscope update all’inizio del 2023 nel tentativo di rilanciarla. Tra l’altro, proprio in questi giorni Neeko è protagonista di un grave bug su League of Legends, quindi Riot potrebbe già intervenire con qualche modifica anticipata in vista delle variazioni maggiori.

Per il momento non ci sono invece date di lancio per le modifiche a Jax e Rell. In altre parole, è necessario essere pazienti.