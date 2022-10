League of Legends, Riot non sa risolvere bug FPS: chiede aiuto ai giocatori

Quando si parla di bug i giocatori di League of Legends sanno bene che, purtroppo, il loro amato MOBA ne è spesso pieno. Un bug in particolare in questo periodo sta attanagliando Riot Games, tanto da costringere gli sviluppatori a sventolare momentaneamente la bandiera bianca perché non sanno risolvere il problema.

Si tratta, per l’esattezza, di un bug che fa calare drasticamente gli FPS su molti sistemi e impedisce di giocare correttamente: “Noi sappiamo che alcuni giocatori stanno riscontrando un bug che fa calare drasticamente il framerate di League Of Legends e di TFT tra il minuto 5 e 10, e rimane ad un valore basso per circa altri 5 minuti. Non siamo riusciti a riprodurre il problema internamente, quindi chiediamo aiuto direttamente a voi, i giocatori, per provare a identificare la causa del problema”, scrivono gli sviluppatori di Riot Games su Reddit.

Tutto ciò avviene, peraltro, mentre i JDG passano alle semifinali di Worlds 2022.

Il post procede poi con una “chiamata alle armi” rivolta agli utenti stessi, dove si chiede a questi di pubblicare sul thread Reddit una serie di dettagli tecnici. Importanti sono CPU, GPU, versione dei driver della scheda video, frequenza di manifestazione del bug nel loro sistema, utilizzo di eventuali overlay come Porofessor o Blitz, eventuale risoluzione del bug con il gioco in DirectX 9 e attivazione eventuale di SMT/Hyperthreading.

Tutti questi elementi, assieme al log delle performance di League of Legends, serviranno dunque a Riot per cercare di risolvere il problema identificando ciò che origina il bug. Chissà se in questo modo arriverà un fix definitivo!

Continua, intanto l’attesa per il lancio di K’Sante con la patch 12.21.