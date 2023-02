League of Legends: Riot svela l'aspetto del nuovo campione, è presente in PBE

In seguito alla distribuzione della Patch 13.3 di League of Legends, avvenuta giusto pochi giorni addietro, Riot Games ha nascosto il teaser del primo nuovo campione del 2023 nei server PBE. In realtà, scoprirlo è facile e, per la gioia dei giocatori, mostra come sarà il prossimo support enchanter che si unirà al pool di campioni del MOBA.

Sulla Landa degli Evocatori, per la precisione nella corsia inferiore, sarà possibile incontrare Milio in prossimità delle piccole fiammelle che, per l’occasione, assumeranno l’aspetto del dolce blob arancione. L’incantatore maschio di Ixtal è infatti un “compagno di fuoco” che, salvo sorprese nel kit, dovrebbe rimanere confinato nella Bot Lane nel suo ruolo di Support.

La sua esistenza è già nota agli appassionati dall’agosto 2022, quando Milio venne anticipato dallo sviluppatore Riot Ryan "Reav3" Mireles. Appartenente alla stessa regione di Qiyana, a quanto pare dovrebbe presentarsi come blob arancione accompagnato da altri suoi simili – o forse dei cloni? – per evocare magie infuocate con l’intento di curare le ferite e, potenzialmente, recare lievi danni ai nemici.

Il suo kit è tuttora sconosciuto e, oltre a questa anticipazione nei server PBE, non si conosce alcun dettaglio ulteriore, né riguardo alle abilità, né riguardo la data di rilascio. Per tale ragione, l’attesa potrebbe essere snervante per coloro che sono da sempre dei fedeli accompagnatori di AD Carry. Milio sarà quindi il primo campione in arrivo nel 2023 che, ricordiamo, sarà seguito da un assassino Darkin già anticipato dagli sviluppatori.

