League of Legends: lo scrigno di Mondiali Unlocked è il sogno dei fan di LoL

Dopo aver svelato i luoghi d'incontro a tema League of Legends e Valorant dei Riot Play Clubs, i vertici di Riot presentano ufficialmente l'edizione per collezionisti di Mondiali Unlocked di LoL in vista del più importante torneo eSport del MOBA.

Il nuovo prodotto appena annunciato da Riot è pensato per migliorare l'esperienza dei fan di League of Legends appassionati di eSport (ma non solo). Mondiali Unlocked propone diversi oggetti fisici, di gioco e digitali in edizione limitata che celebrano il grande evento internazionale di eSport al mondo, dando così modo ai fan di stringere un legame unico con i Mondiali di League of Legends.

Mondiali Unlocked sarà disponibile in diverse versioni speciali a numero limitato. L'edizione per collezionisti di Mondiali Unlocked dal prezzo di 125 euro include articoli collezionabili fisici e digitali come:

Statuetta di Teemo Mondiali 2023 nera

Peluche di Tibbers dei Mondiali 2023

Cappellino Mondiali 2023

Spilla Mondiali 2023

Articoli digitali:

Pass evento Mondiali 2023

Campione base Renekton

Aspetto Renekton Mondiali 2023

Chroma per Renekton esclusiva Mondiali Unlocked

Icona Gotica Runeterra esclusiva Mondiali Unlocked

Emote Evviva! esclusiva Mondiali Unlocked

Emote "Bacia l'anello" Mercedes-Benz esclusiva Mondiali Unlocked

Capsula aspetti Mondiali del passato fuori dal forziere

L'edizione digitale Mondiali Unlocked, dal prezzo di 65 euro, è rivolta ai giocatori più assidui di Riot e fan dell'eSport di League of Legends, comprendendo tutti i bonus digitali previsti dalla versione fisica (a eccezione, quindi, dei soli articoli fisici). Le quantità sono limitate sia per l'edizione di Mondiali Unlocked digitale che per quella per collezionisti: nel caso foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per sfogliare tutti i contenuti e acquistare l'edizione preferita dell'Unlocked che celebra i Mondiali 2023 di League of Legends.