League of Legends: Riot svela i piani per i tornei Clash dopo attacco hacker

Purtroppo i problemi in casa Riot dopo l’attacco hacker subito a fine gennaio non sono finiti. Mentre lo staff cerca di riparare i sistemi di sicurezza dell’azienda, gli sviluppatori di League of Legends devono continuare ad aggiornare il titolo, costringendo però i fan a un’attesa prolungata per i tornei Clash.

La nuova stagione delle competizioni per la community potrebbe tardare ad arrivare e ciò, naturalmente, rattristerà molti appassionati: ricordiamo, infatti, che c’è stato un singolo torneo Clash su League of Legends da quando i Mondiali del 2022 sono finiti. Le discussioni online sono aumentate e stanno coinvolgendo sempre più utenti, alla ricerca di risposte da parte del team di Riot Games.

Ebbene, proprio negli scorsi giorni lo sviluppatore Riot Riru ha spiegato che l’attacco informatico subito a fine gennaio 2023 porterà sicuramente a un ritardo nell’avvio degli eventi Clash per l’anno corrente. Non ci sono, al momento della scrittura della notizia, date specifiche; tuttavia, Riru ha anticipato che nelle note della patch 13.3 in arrivo tra pochi giorni arriveranno le prime conferme ufficiali.

Il suo intervento si è concluso con un periodo di ritorno indicativo per Clash: “Detto tutto ciò, ho letteralmente appena saputo che potremmo essere in grado di raggiungere il primo fine settimana di marzo, ma onestamente non è nemmeno al 100%, quindi per favore non usate queste informazioni contro di noi in futuro, concedeteci qualche giorno in più”, ha spiegato ai fan. Insomma, sarà necessario portare pazienza.