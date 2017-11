League of Legends: Riot svela ufficialmente Zoe, il nuovo Campione

Riot Games ha finalmente tolto il velo di mistero che celava la nuova eroina del già nutrito roster di Campioni del popolare MOBA. La nuova aggiunta della famiglia estremamente allargata di

Zoe, conosciuta anche come "Aspect of Twilight", anche se sembra essere una bambinetta in età pre-adolescenziale, è in realtà l'antico messaggero di Targon, una divinità che appare molto spesso nella lore di League of Legends, sia nel background dei Campioni che nel nome di alcuni Item.

Le passioni della pargoletta dai capelli colorati sembrano essere le bolle, molto pericolose in quanto provocano uno stun temporaneo e l'effetto "Sleep", e piegare il tempo e lo spazio al proprio volere.

Zoe, inoltre, pare essere un campione estremamente mobile e, probabilmente, verrà molto apprezzata dai giocatori affezionati a Zed, LeBlanc, Katarina e gli altri assassini e maghi "tecnici". La sua personalità sembra essere un curioso mix tra Lux e Lulu.

Dopo la sua presentazione ufficiale (e gli indizi delle scorse settimane), è molto probabile che arriverà nei server live tra breve e comunque entro le prossime settimane, ovvero nel bel mezzo della preseason. Vi ricordiamo che di mezzo ci sarà anche l'evento All Star di Los Angeles. Se non lo avete ancora fatto, andate a votare il vostro dream team.