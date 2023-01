League of Legends, Riot ha svelato la nuova passiva di Neeko

Assieme al rework di Aurelion Sol, i giocatori di League of Legends stanno aspettando le modifiche al kit di Neeko, il Camaleonte Curioso noto per la sua versatilità tra Top, Mid e Support. Proprio in uno degli ultimi video pubblicati da Riot Games per rivelare alcune novità della Stagione 2023 sono giunti dettagli sulla nuova passiva di Neeko.

Il rework di Neeko pensato per renderla “più divertente” partirà dalla passiva: a oggi conosciamo il Camaleonte come un campione in grado di fingersi uno dei giocatori della propria squadra, senza adottare il suo kit ma, semplicemente, le sue sembianze al fine di confondere gli avversari. Ebbene, ciò cambierà a breve in quanto, al posto dei campioni alleati, Neeko potrà trasformarsi in minion caster e piantine della Giungla per ingannare i nemici.

Vi ricordate del grave bug di Neeko che le consentiva di trasformarsi in una torre del Nexus, riuscendo a finire un match in pochi minuti? Molto probabilmente è stato causato dall’applicazione errata di alcune modifiche legate a questo rework. Insomma, abbiamo già avuto una piccola anticipazione di ciò che verrà introdotto sulla Landa degli Evocatori tra qualche mese. Naturalmente, però, Neeko non potrà più diventare una torre.

Sia ben chiaro che il team di sviluppatori non ha ancora deciso se questa passiva sarà quella definitiva; inoltre, non sono state diffuse altre informazioni relative al resto delle abilità. Meglio quindi aspettare il momento del lancio prima di pensare a come utilizzare Neeko in futuro.