League of Legends, risultati 1a giornata play-in Worlds 2022: ottimi Fnatic e MAD Lions

Come da struttura di Worlds 2022, nella nottata italiana tra il 29 e il 30 settembre si è tenuta la prima giornata di play-in della massima competizione internazionale di League of Legends: vediamo i risultati completi, celebrando specialmente le vittorie di Fnatic e MAD Lions.

Pochi giorni fa, infatti, v’era il timore di assenze importanti in casa Fnatic ma, fortunatamente, Upset è riuscito a tornare attivo in tempo per la prima giornata e Hylissang tornerà a breve. L’accoppiata Upset-Rhuckz si è dimostrata fatale nella Landa degli Evocatori: il Day 1 si è concluso con K/D/A pazzeschi per i due giocatori, con Upset 15/0/4 e 0/0/22 per Rhuckz, al suo esordio in uno scenario così importante.

Queste performance hanno garantito ai Fnatic due vittorie: la prima contro gli “acerrimi rivali” della regione NA, gli Evil Geniuses, in una pratica chiusa in neanche 30 minuti; la seconda contro Chiefs Esports, squadra dalla regione OCE contro la quale Upset ha ottenuto la prima pentakill del torneo.

Ottimo inizio anche per i MAD Lions, i quali hanno battuto Isurus in circa 38 minuti grazie a ottime performance da parte di Armut ed Elyoya, e gli Istanbul Wildcats in 37 minuti in un match più combattuto, dove UNF0RGIVEN con la sua Kai’Sa ha dato il suo meglio.

Gli altri risultati vedono Beyond Gaming aggiudicarsi il match contro LOUD, DetonatioN FocusMe perdere contro LOUD poche ore dopo in appena 23 minuti, Saigon Buffalo aggiudicarsi il match contro Istanbul Wildcats, e DRX sconfiggere i Royal Never Give Up nel primo scontro tra LPL e LCK, le due regioni piene di team titanici.

La classifica attuale dei gruppi è la seguente:

Girone A

Fnatic (2-0) Mega Bank Beyond Gaming (1-0) LOUD (1-1) DetonatioN FocusMe (0-1) Evil Geniuses (0-1) The Chiefs (0-1)

Girone B

MAD Lions (2-0) Saigon Buffalo (1-0) DRX (1-0) Royal Never Give Up (0-1) Isurus (0-1) DenizBank Istanbul Wildcats (0-2)

La giornata di domani sarà altrettanto avvincente: Fnatic aprirà le danze contro DetonatioN FocusMe, ma ci saranno grandi sfide come MAD Lions vs Royal Never Give Up e, da non sottovalutare, anche DRX contro Saigon Buffalo. Insomma, ci attende ancora tanto spettacolo!