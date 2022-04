League of Legends, risultati sorteggio gruppi MSI 2022: è subito sfida tra EU e NA!

L'MSI 2022 di League of Legends, detto altrimenti Mid-Season Invitational, ha annunciato i gruppi per il prossimo torneo internazionale nella giornata di domenica 24 aprile 2022. A causa della squalifica delle squadre russe e della pandemia in Cina il formato sarà piuttosto differente, ma lo spettacolo è già garantito.

Con il cambio improvviso di programma ci troviamo quindi dinanzi a tre gironi, di cui due contenenti quattro squadre e uno da tre a causa dell’assenza del team qualificatosi tramite la LCL, la competizione dedicata agli Stati Indipendenti del Commonwealth o CIS. Il formato dell'MSI, per il resto, segue lo stesso dei Mondiali: fase a gironi “all'italiana”, seguita da un'unica fase a eliminazione diretta che porterà alle finali le due squadre migliori del torneo

Il vincitore, dunque, potrà portarsi a casa un importante premio in denaro e il privilegio di garantire alla propria regione la possibilità di portare due squadre diverse ai Worlds 2022.

I gruppi per MSI 2022 sono i seguenti:

Gruppo A:

T1 dalla Corea

Saigon Buffalo dal Vietnam

Aze dall'America Latina

Detonation Focus Me dal Giappone

Gruppo B

Royal Never Give Up dalla Cina

PSG Talon della Pacific Championship Series

Istanbul Wildcats dalla Turchia

Red Canids dal Brasile

Gruppo C

G2 Esports dall'Europa

Evil Geniuses dal Nord America

Order dall'Australia

Ricordiamo ancora una volta che il torneo si svolgerà a Busan, in Corea del Sud, e inizierà con la fase a gironi dal 10 al 15 maggio e con la fase rumble dal 20 al 24 maggio, seguita dalle finali. La competizione si terrà con un formato pseudo-online per comprendere la squadra cinese, obbligata a rimanere nel paese del Dragone alla luce della pandemia in corso.

Nel mentre, proprio in queste ore è arrivata la Patch 12.8 su League of Legends.