League of Legends, altro che ritiro: Faker rinnova con T1 per altri tre anni

L’impresa dei DRX ai Worlds 2022 con la vittoria per 3 a 2 contro i titani dei T1 è stata una delle storie più emozionanti nella storia di League of Legends e, dopo tale risultato, c’era chi temeva il ritiro di Faker dalla scena competitiva. In realtà, la leggenda sudcoreana ha rinnovato il contratto con T1 per altri tre anni.

La superstar Lee "Faker" Sang-hyeok ancora una volta conferma la sua permanenza con l’organizzazione asiatica fino al 2025, arrivando dunque a 29 anni. L’annuncio è arrivato tramite Twitter, per la gioia dei fan dell’esport di casa Riot Games: tutti i fan di League of Legends, difatti, desideravano vederlo ancora attivo ai massimi livelli per qualche anno.

Del resto, Faker sin dal 2013 ha offerto tanto spettacolo con i T1, noti allora come SK Telecom T1. Proprio in quell’anno vinse il suo primo titolo mondiale, seguito da altri due Worlds nel 2015 e nel 2016, e anche da due MSI nel 2016 e nel 2017. Nonostante sia sei anni più vecchio rispetti ai compagni di squadra più anziani, Gumayusi e Keria, è ancora in grado di sfidare rivali ai massimi livelli proponendosi al contempo come mentore per la nuova generazione di talenti.

Parlando sempre dello stesso titolo esport, ricordiamo che la LEC di League of Legends nel 2023 cambierà volto.