League of Legends, ritorna evento Star Guardian 2022: il teaser ufficiale

Il lancio di Nilah, il nuovo campione di League of Legends anticipato nelle scorse giornate, sembra ormai fissato alla Patch 12.13 e, nello stesso contesto, assisteremo al ritorno dell’evento Star Guardian nel 2022. La data è già stata confermata direttamente da Riot Games: inizierà il 14 luglio prossimo!

Era da diverso tempo che i fan accaniti del MOBA targato Riot stavano attendendo questo evento, non solo perché porta con sé tante missioni per ottenere risorse aggiuntive, bensì in quanto introduce nuove skin a tema Star Guardian. Al momento non è chiaro quante missioni verranno introdotte con tale aggiornamento, ma possiamo aspettarci la consueta disponibilità di contenuti a sufficienza per accumulare orb tematici, frammenti campione, frammenti skin e quant’altro.

Secondo i leaker, con la patch 12.13 di League of Legends vedremo quindi l’introduzione di skin Star Guardian per Ekko, Caitlyn, Kai’Sa e Akali – dove queste due dovrebbero essere le due edizioni più rare tra quelle base -, mentre Syndra ed Ekko riceveranno le mitiche Prestige. Non mancheranno, quindi, le skin per Taliyah, che recentemente ha ricevuto un mini-rework importante, e Rell, supporto che otterrà modifiche notevoli al kit alla stessa maniera. Infine, a sorpresa Fiddlesticks dovrebbe ricevere la skin Star Guardian. Ebbene sì, proprio lo spaventapasseri.

Tutto ciò è ovviamente ancora oggetto di indiscrezioni e, per tale ragione, consigliamo di prendere con le pinze queste informazioni.

Sappiate, peraltro, che anche Sivir riceverà un mini-rework.