League of Legends, i roster ufficiali LEC della stagione 2023 tra ritorni e sorprese

La scena competitiva di League of Legends nel 2023 vedrà diverse novità, tra cui una nuova LEC più grande e agguerrita. Per prepararsi alla prossima stagione, pertanto, è necessario scoprire anzitutto i roster ufficiali delle squadre partecipanti, osservando le principali sorprese del mercato off-season.

La pausa di fine anno ha visto molti cambiamenti per quasi tutte le squadre, tra cui il ritorno di Rekkles ai Fnatic, l’approdo di Hans Sama e Mikyx ai G2 Esports, il trasferimento di Hylissang ai MAD Lions e il passaggio di Jankos al Team Heretics. Attenzione però anche ad Excel, organizzazione inglese che ha raggiunto il giusto mix tra esperienza e giocatori promettenti aggiudicandosi Odoamne dai Rogue/KOI e Targamas dai G2.

Cambia quasi tutto per SK Gaming, organizzazione che ha tenuto solo Sertuss dalla stagione scorsa e spera di ottenere buoni risultati sul medio termine crescendo come squadra. Team BDS punta invece sul potenziale inespresso dei giocatori, con Adam e Crownshot alla ricerca dell’occasione giusta per stupire il pubblico.

Di seguito l’elenco completo:

Astralis

Finn

113

Dajor

Kobbe

JeongHoon

Excel

Odoamne

Xerxe

Vetheo

Patrik

Targamas

Fnatic

Wunder

Razork

Humanoid

Rekkles

Rhuckz

G2 Esports

BrokenBlade

Yike

Caps

Hans Sama

Mikyx

KOI

Szygenda

Malrang

Larssen

Comp

Trymbi

MAD Lions

Chasy

Elyoya

Nisqy

Carzzy

Hylissang

SK Gaming

Irrelevant

Markoon

Sertuss

Exakick

Doss

Team BDS

Adam

Sheo

NUC (NUCLEARINT)

Crownshot (Crownie)

Labrov

Team Heretics

Evi

Jankos

Ruby

Jackspektra

Mersa

Team Vitality

Photon

Bo

Perkz

Neon

Kaiser

La parola chiave del 2023 è quindi “potenziale”: ogni squadra ha almeno un giocatore pronto a diventare il nuovo astro nascente della LEC, ma a chi toccherà nelle prossime season? Non ci resta che attendere l’inizio del campionato.