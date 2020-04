League of Legends: Volibear sarà stravolto graficamente

Mentre continua a crescere la popolarità di Valorant, i ragazzi di Riot Games tornano nella dimensione di League of Legends per far risuonare nell'aria il Ruggito del Tuono: scopriamo le sorprese che interesseranno a breve gli appassionati del celebre MOBA.

Chi segue con attenzione l'evolversi dell'universo digitale di LoL avrà già intuito di come dietro al Ruggito del Tuono ci sia, ovviamente, il riferimento ad uno dei protagonisti del ricco pantheon di personaggi del kolossal free-to-play di Riot, ossia Volibear.

Lo spirito battagliero del Freljord sarà al centro delle attenzioni degli sviluppatori americani con una serie di interventi che ne stravolgeranno l'aspetto e, in parallelo, le sue capacità. Il tonante semidio conosciuto come l'Orso dalle Mille Ferite andrà incontro a un complesso rework che ne modificherà l'aspetto per renderlo, se possibile, ancora più implacabile.

Le modernizzazioni del suo vecchio kit ne interesseranno il modello poligonale, le texture, le animazioni e gli effetti particellari a corredo delle abilità: il letale morso che ne contraddistingue l'animazione di attacco, ad esempio, farà sia da apertura che da chiusura alla mossa. In conseguenza di questo restyling, Volibear vanterà una velocità crescente e dei fulmini a catena che resteranno attivi fino a che non lo vedremo abbandonare uno scontro.

I numerosi interventi promessi da Riot dovrebbero rendere ancora più espressivo questo personaggio, e migliorare di conseguenza l'esperienza di gioco offerta a chi lo interpreta nelle frenetiche battaglie in arena di League of Legends. Date un'occhiata alle immagini e ai bozzetti del "nuovo" Volibear in arrivo con i prossimi update di LoL e diteci che cosa ne pensate dei cambiamenti apportati dai designer dell'azienda californiana.