League of Legends: Ruined Miss Fortune fantastica nel cosplay di Glory Lamothe

Con oltre 150 campioni disponibili, aggiunti pian piano nel corso della sua lunga carriera, League of Legends propone un pool variegato di personaggi giocabili. Indifferentemente tra uomini e donne, ranged e melee e tanto altro ancora, si può scegliere il proprio personaggio preferito o il più congeniale per il meta di gioco del momento.

I campioni si sono relativamente rinnovati nel tempo, almeno sotto il punto di vista cosmetico, dato che Riot Games ha aggiunto varie skin per tutti i personaggi. Che siano ispirati a eventi reali, a versioni magiche o festive, molte di queste versioni hanno avuto anche più successo dell'originale.

Miss Fortune è uno di questi personaggi di League of Legends. La cosplayer Glory Lamothe ha deciso di vestirne i panni ma non nella maniera classica: la piratessa ranged ha infatti una skin denominata Ruined Miss Fortune che brilla in questo cosplay dal sapore spettrale disponibile in basso. Le tante foto di Glory mettono in risalto il costume ideato per l'occasione tra il nero, il grigio e un verde etereo con un paesaggio quasi da horror.

