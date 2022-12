League of Legends saluta evento All-Star: arriva Fischio d'inizio!

Dopo avere comunicato le novità per LEC 2023, massimo campionato europeo di League of Legends, Riot Games comunica la sostituzione dell’evento All-Star con l’evento Fischio d’Inizio, pensato per festeggiare l’inizio di una nuova stagione classificata ed esport a livello internazionale.

Nove leghe regionali festeggeranno l'inizio del nuovo anno competitivo con un evento di due giorni, tra 10 e 11 gennaio 2023: da LEC a VCS, passando per i titani di LCK e LPL, in questa occasione speciale Riot Games e i giocatori più famosi della Landa degli Evocatori offriranno un’anteprima della prossima stagione competitiva tra le novità per il gioco e i player più promettenti da seguire.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito a ciò che si vedrà durante Fischio d’Inizio. Una cosa è certa: Riot saprà offrire tanti momenti entusiasmanti proprio come durante il classico evento All-Star di inizio stagione, concedendo al contempo una meritata pausa ai professionisti della scena esport globale di League of Legends. Naturalmente, vi terremo aggiornati appena Riot condividerà maggiori informazioni sul formato e sul programma dell'evento.

Nel frattempo, se siete indecisi sul giocare o meno a League of Legends prima dell’avvio della prossima stagione classificata, vi rimandiamo a tutte le novità chiave della Pre-Season, introdotta con la patch 12.22 lo scorso novembre e ricca di modifiche applicate alla Landa degli Evocatori.