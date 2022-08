League of Legends saluta Huni: leggenda annuncia ritiro dal competitivo

Mentre i Misfits salutano il campionato europeo LEC vendendo il posto al Team Heretics, dagli Stati Uniti arriva una notizia che ha sorpreso molti appassionati: il leggendario toplaner Huni ha ufficializzato il ritiro dal competitivo di League of Legends.

Il campione sudcoreano ha fatto la storia del MOBA targato Riot Games specialmente con Fnatic e SKT, con i quali è arrivato due volte tra le prime quattro squadre dei Worlds in tre apparizioni alla massima competizione internazionale nel 2015, 2017 e 2019. Inoltre, ha preso parte a due Mid Season Invitational.

La decisione del ritiro arriva dopo otto anni di attività, a causa di un infortunio al polso che lo ha costretto prima a scendere dal palcoscenico con i TSM a luglio e, ora, all’abbandono della scena: “Il mio contratto con TSM è stato risolto a causa di un infortunio. Sono in una posizione in cui non posso più giocare, quindi ho deciso di ritirarmi”.

Egli ha poi dedicato un piccolo post su Twitter, che trovate in calce alla notizia, per ringraziare tutte le squadre con cui ha partecipato alle competizioni di League of Legends. In conclusione, non ha escluso una permanenza nel settore degli esport come staff, magari per vincere il massimo campionato nordamericano LCS dopo diversi anni di tentativi da giocatore.

