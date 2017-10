League of Legends: i Samsung Galaxy affronteranno i SKT nella finale di Pechino

Si è finalmente completato il quadro dei Worlds 2017. Nella seconda semifinale i Samsung Galaxy sono riusciti a sconfiggere il, prenotando un posto sul volo diretto a Pechino. La finale, dunque, sarà per l'ennesima volta tutta coreana:

I Samsung Galaxy si sono dimostrati avversari ostici per tutte le squadre che si sono trovate sul loro percorso. Il team coreano ha addirittura battuto i favoriti del torneo, i Longzhu Gaming, nei quarti di finale.

In semifinale, però, ha provato a metter i bastoni tra le ruote della squadra coreana il Team WE che ha creato non pochi problemi ai Samsung Galaxy. I WE, infatti, hanno aperto alla grande la serie, dominando il primo game. I Samsung Galaxy, comunque, non si sono persi d'animo prendendosi con prepotenza i successivi tre match, in rapida sequenza e mettendo imperiosamente la parola fine alla semifinale.

Per i Samsung Galaxy, quella di Pechino sarà la seconda finale consecutiva e il primo "rematch" nella storia della Worlds. I Galaxy, quindi, rappresentano l'ultimo (imponente) ostacolo in grado di frenare la rincorsa dei SK Telecom T1 al quarto titolo mondiale.

Il 4 novembre, finalmente, scopriremo chi la spunterà.