League of Legends: dopo gli scandali estivi, gli Echo Fox non esistono più

Tutti ormai ritengono che la prestigiosa organizzazione fondata da Rick Fox non esista più, dopo l'esplosione degli scandali che hanno tenuto banco per tutta l'estate.

A nulla è valsa la corsa per salvarla trovando un compratore. Gli indizi sono molti: il sito degli Echo Fox funziona a singhiozzo e gli ultimi video caricati sono ormai di tre mesi fa. L'ultimo tweet è datato 2 settembre.

Alcuni giocatori degli Echo Fox (Sonic Fox e MKLeo) non hanno indossato le maglie dell'organizzazione durante un recente evento.

"Non esiste Echo Fox. È sparito", ha dichiarato un portavoce degli investitori di Echo Fox al portale WIN.gg in un'intervista esclusiva. "I contratti di tutti i giocatori sono stati risolti. Lo staff è stato licenziato. Il logo e l'uniforme ora sono solo oggetti da collezione."

Il futuro degli Echo Fox si è spezzato quando l'organizzazione ha perso il posto nella LCS e non si è stati in grado di accordarsi sul prezzo di vendita. Riguardo alla questione dello slot, quando Riot ha scoperto che il team non soddisfava i requisiti per rimanere nella lega e non possedeva più 5 milioni di liquidità, quest'ultimo ha dovuto dire addio allo slot.

Secondo il portavoce degli investitori, la situazione sarebbe da imputare all'ex CEO Rick Fox, il quale non aveva permesso all'epoca di vendere gli Echo Fox. "Aveva altre cose che voleva fare per proteggere i suoi interessi andando avanti", ha detto il portavoce. "Echo Fox valeva più di quello che avevano offerto durante quell'asta. Inoltre, nel mentre dovevano continuare a pagare tutti."

Il tutto, ovviamente, non poteva che finire in tribunale. "Tutti gli investitori hanno avuto i loro investimenti bloccati dai tribunali a causa dei piani di Rick". Sempre secondo il portavoce, l'organizzazione stava pagando mezzo milione di dollari in costi operativi ogni mese per pagare giocatori e personale.

I "prossimi passi" di Echo Fox sono incerti e ora si provvederà a disporre della liquidità residua per pagare i soci. Nonostante la situazione sia catastrofica, molti dei partner che hanno collaborato con Echo Fox hanno già indicato la volontà di essere nuovamente coinvolti negli esport.