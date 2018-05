League of Legends: lo Schalke 04 potrebbe lasciare, buy-in della nuova lega troppo alto?

Il Summer Split di League of Legends potrebbe essere l'ultimo a cui parteciperà lo Schalke 04 Esports.

Un report del settimanale tedesco Sport Bild ha svelato che il team, e forse altri attualmente in competizione nelle EU LCS, si ritireranno volontariamente alla fine della stagione.



Lo Schalke 04 ha inaugurato il suo team esport nel 2016, acquisendo gli Elements, squadra di League of Legends. La squadra ha giocato la stagione 2017 nella serie Challenger europea dopo essere stata retrocessa ma è riuscita a recuperare un posto per la stagione EU LCS 2018, chiudendo in ottavo posto nella classifica dello Spring Split.

Lo scorso 28 marzo 2018, Riot Games ha confermato i dettagli relativi alle modifiche al campionato europeo, che dovrebbe allinearsi sempre più al modello americano. La promozione e la retrocessione verrebbero rimosse a favore di presenze a lungo termine, con una commissione di buy-in di 8 milioni di € per i team già nella EU LCS e 10,5 milioni € per i nuovi arrivati. Il sistema così creato permetterebbe di creare un ecosistema virtuoso, teso a rendere omogenee e sicure le entrate e gli aumenti salariali minimi dei giocatori (da 24 mila Euro a 60 mila Euro all'anno).

Sport Bild, riferendosi alle sue fonti, ipotizza che il costo di buy-in potrebbe essere troppo alto perché il club possa prendere in considerazione la possibilità di chiedere uno spot, invece di usare il denaro per comprare un giocatore di calcio. La divisione calcistica dello Schalke 04 si è appena qualificata per la Champions League e ha bisogno di aggiustare la propria squadra di conseguenza.

Dello stesso avviso sembra il proprietario degli Unicorns of Love Jos Mallant che, pur confermando la presenza della propria squadra, ha osservato che molti team potrebbero avere difficoltà a reperire i fondi necessari e si aspetta che molti club portino investitori asiatici e statunitensi a raccogliere capitali. Inoltre, ha aggiunto che "trovare gli sponsor necessari entro la fine del termine in Europa è impossibile".

Le informazioni raccolte da Sport Bild, infine, sembrerebbero confermare le indiscrezioni secondo cui alcune squadre di calcio della Premier League come Arsenal, Crystal Palace e Swansea City sarebbero in lizza per entrare nel campionato l'anno prossimo.