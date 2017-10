League of Legends: seguite la finale con Radio 105, PG Esports e Predator

Lasi sta avvicinando a grandi passi: il prossimo quattro novembre, infatti, scopriremo il nome dei nuovi campioni del mondo di

Per l'occasione Radio 105 e PG Esports, in collaborazione con Predator, vi invitano all'esclusivo Viewing Party dedicato alle finali del torneo mondiale del MOBA targato Riot Games.

Ecco il comunicato stampa ufficiale: "Assisti al più grande evento Esports dedicato a League of Legends, dove i migliori team si affronteranno per decretare il vincitore del campionato mondiale di quest’anno.

I fan potranno tifare la loro squadra del cuore in compagnia di tanti altri appassionati di League of Legends all’interno del Teatro Principe di Viale Bligny 52 a Milano nella giornata di Sabato 4 Novembre 2017.

Goditi lo spettacolo commentato dal vivo dai caster di MOBA Milano: Terenas, KenRhen e Sarengo. I partecipanti all’evento riceveranno esclusivi gadget ufficiali offerti da Riot Games, insieme all’aspetto Veigar Squadra Omega e il lume ufficiale Riot Games da riscattare all'interno del gioco.

Le porte del Teatro Principe apriranno alle ore 09:00 e l’evento proseguirà per tutta la giornata, per festeggiare insieme la fine di questa stagione di League of Legends. Sarà possibile, ovviamente, seguire l’intero evento anche sul canale Twitch di PG Esports.

Per altre informazioni sull’evento e l’acquisto dei biglietti, visitate questo link.