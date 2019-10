League of Legends: Senna e le altre novità annunciate in occasione del 10° anniversario

Come ormai ben saprete, per celebrare il 10° anniversario dal debutto di League of legends, Riot Games ha annunciato l'arrivo di numerosi progetti legati al celebre titolo, tra i quali troviamo la versione per console e smartphone di Lol chiamata Wild Rift e il picchiaduro dal nome provvisorio Poject-L.

A questi annunci si aggiungono non solo lo sparatutto tattico Project A (slegato dall'universo di League of Legends), ma anche una serie di novità in arrivo per il MOBA più giocato di sempre. La prima di queste riguarda l'introduzione di Senna, una nuova eroina di supporto che arriverà il prossimo 29 ottobre 2019 nel Public Beta Environment e verrà messa a disposizione ufficialmente per tutti i giocatori a partire dal 10 novembre. Un'altra novità riguarda i Draghi Elementali e le loro capacità di apportare dei notevoli cambiamenti alla mappa di gioco. Queste mostruose creature arriveranno il 29 ottobre per i giocatori del Public Beta Environment, mentre tutti gli altri potranno provare con mano questa novità il prossimo 20 novembre. Non è stata invece fornita una data specifica per il ritorno della modalità a tempo limitato Ultra Rapid Fire (URF), la cui presenza tra le modalità disponibili è stata chiesta a gran voce dalla community.

Non meno importante è poi l'annuncio di una serie di regali giornalieri che verrà data a tutti i giocatori che effettueranno l'accesso ai server del gioco dal 17 al 27 ottobre, a patto che abbiano creato il loro profilo prima della giornata odierna.