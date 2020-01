League of Legends: Senna veste ancora Louis Vuitton

Riot Games ha rivelato ufficialmente il frutto della sua nuova collaborazione con Louis Vuitton per quanto riguarda i contenuti in game dedicati a League of Legends.

La nuova iterazione di questa interessante partnership porta in dote la skin esclusiva True Damage Prestige Senna.

L'account Twitter uddiciale del MOBA Riot ha postato un teaser in anteprima della skin, insieme ad alcune concept art inedite della nuova skin. Proprio come la precedente skin True Damage Prestige, questa skin nasce, come abbiamo detto, dalla collaborazione con Louis Vuitton ed è stata disegnata da Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni donna della colosso della moda.

La nuova skin è una versione aggiornata della precedente “True Damage Senna”, che è uscita insieme al resto della linea True Damage nel corso dei Worlds 2019, i quali hanno visto anche altre iniziative legate alla partnership come il bauletto porta trofeo e i premi esclusivi che si sono portati a casa i neo campioni del mondo.

La linea Louis Vuitton in game, inoltre, fa il paio alla linea di abbigliamento (non esattamente a buon mercato, diciamocela tutta) che la famosissima casa di moda ha realizzato e distribuito poco dopo la fine dei mondiali.

La nuova versione Prestige della skin di Senna arriverà nel PBE nei prossimi giorni, quindi i giocatori potranno sbloccarla attraverso l'acquisto con i relativi crediti.