League of Legends: serie di qualificazione ai Mondiali 2023 al via, tutti i dettagli

Il nuovo corso degli eventi Worlds e MSI parte ufficialmente con le Qualificazioni ai Mondiali 2023 di League of Legends, un evento eSport di portata planetaria che coinvolgerà tutti i pro player più affermati e i talenti desiderosi di emergere nel panorama competitivo del MOBA di Riot.

A partire dalle ore 06:00 del 9 ottobre, al LoL Park di Seul (Corea del Sud) i Golden Guardians della LCS e la squadra quarta classificata della LEC si contenderanno l'ultimo bigliettoper partecipare alla fase di qualificazione del Campionato Mondiale di League of Legends 2023.

Il vincitore della sfida verrà decretato in una partita al meglio delle cinque, dando così modo agli organizzatori del torneo di ultimare i preparativi per la griglia delle finali del campionato mondiale di LoL. Riot spiega che "inizialmente avevamo intenzione di far svolgere la Serie di qualificazione ai Mondiali in Nord America, ma abbiamo scelto di spostare l'evento in Corea del Sud per dare alle due potenziali squadre quanto più tempo possibile per prepararsi nella regione ospite, riducendo al minimo gli spostamenti e consentendogli di disputare amichevoli contro le squadre già qualificate ai Mondiali prima delle qualificazioni".

La soluzione trovata da Riot, quindi, promette di rendere ancora più avvincente lo scontro tra i Golden Guardians dell'LCS e i rappresentanti della regione avversaria, che verranno decisi durante le finali stagionali della LEG che si terranno il primo weekend di settembre. In attesa di condividere tutte le informazioni sul Draw Show dei Mondiali 2023 di League of Legends, Riot ci informa che i biglietti per l'evento saranno messi in vendita dalle ore 11:00 del 12 settembre con prezzi a partire da 25.000 KRW (corrispondenti a circa 17,45 euro al tasso di cambio attuale) presso il sito web di Interpark.