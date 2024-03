League of Legends, Skarner sta per tornare: tutti i dettagli sul rework dell'eroe

Nel corso del pomeriggio, Riot Games ha svelato al pubblico l'arrivo di un'importante serie di modifiche che riguarderanno Skarner con la versione 1.47 di League of Legends.

Come confermato anche sul portale ufficiale del free to play, l'eroe sarà oggetto di un VGU (Visual and Gameplay Update), ossia un rework che coinvolge il personaggio nella sua totalità: gli sviluppatori ne hanno infatti modificato la storia, l'estetica, le abilità e lo stile di gioco. Scopriamo tutte le nuove abilità del kit di Skarner.

Tremore (Passiva)

Gli attacchi di Skarner come Terra frantumata e Sisma e Impalamento applicano temporaneamente l'effetto Tremore al bersaglio, che può essere applicato più volte per migliorarne l'effetto. Quando gli stack di Tremore raggiungono il massimo, i nemici subiscono danni magici.

Terra frantumata/Sisma (Q)

L'abilità che si attiva con la pressione del tasto Q fa sì che Skarner estragga dal terreno un grosso masso, il quale non solo potenzia i suoi attacchi ma può anche essere lanciato sui bersagli come se fosse un proiettile.

Bastione sismico (W)

Premendo invece il tasto W, Skarner viene protetto da uno scudo e, al contempo, genera un'onda d'urto dal duplice effetto: oltre a danneggiare tutti i nemici che incontra, aumenta l'effetto della protezione dello scudo per ogni bersaglio attraversato.

Carica di Ixtal (E)

La pressione di E attiva una furiosa carica attraverso la quale Skarner passa attraverso il terreno. La peculiarità di questa skill consiste nel fatto che tutti gli eroi ostili colpiti possono essere scaraventati contro un muro, così da infliggergli ingenti danni e stordirli.

Impalamento (R)

Tocca infine all'abilità attivabile con il tasto R, grazie alla quale Skarner inizia a colpire i nemici utilizzando le sue code aguzze. Oltre a potersi muovere durante l'esecuzione dell'abilità, il personaggio è anche in grado di afferrare i bersagli e trascinarli.

Chiunque volesse provare questo nuovo eroe, potrà farlo sul PBE di League of Legends a partire da domani, martedì 19 marzo 2024. Per quel che riguarda invece il suo debutto ufficiale della versione tradizionale del MOBA, l'uscita è fissata al 2 aprile 2024.

