League of Legends, sorteggiati gruppi Worlds 2022: G2 e Cloud9 in difficoltà

Dopo avere visto i principali dettagli tecnici di Worlds 2022, Campionato Mondiale di League of Legends, finalmente abbiamo potuto assistere al sorteggio dei gruppi dopo la conclusione di LEC e LCS: ecco come sono suddivise le squadre coinvolte nel torneo, pronte a lottare per sollevare la Summoner's Cup.

I quattro gruppi per l'evento principale del Campionato Mondiale di League of Legends 2022 sono stati rivelati da Riot Games in vista dell’inizio della competizione a fine mese. Prima di tutto ci sarà la fase play-in per decidere le ultime 4 compagini che si uniranno ai quattro gruppi. Dopodiché, si terrà proprio la fase a gironi e, infine, la fase a eliminazione diretta. Il torneo, ricordiamo, durerà cinque settimane.

Ecco come le squadre sono state smistate nei loro quattro gironi:

Gruppo A

Cloud9

T1

Edward Gaming

TBD

Gruppo B

JD Gaming

G2 Esports

DWG KIA

TBD

Gruppo C

Rogue

Top Esports

GAM Esports

TBD

Gruppo D

Gen.G

CTBC Flying Oyster

100 Thieves

TBD

Come possiamo vedere, Cloud9 dovrà affrontare i titani dei T1, battuti in finale dai poderosi Gen.G, e i campioni in carica Edward Gaming. G2 Esports è invece il team chiuso nella morsa tra i campioni cinesi e i terzi classificati in Corea del Sud, campioni nel 2020. La strada da percorrere sembra più facile per Rogue, i quali dovranno affrontare i campioni del Vietnam e i secondi classificati in LPL.

Sarà da tenere sott’occhio la fase play-in, però: in ballo c’è la qualificazione di titani come Royal Never Give Up, campioni all’MSI 2022; ma anche DRX, Fnatic, MAD Lions, Evil Geniuses e un team che all’MSI 2022 ha sorpreso tutti: Saigon Buffalo.

I Mondiali inizieranno ufficialmente con i play-in il 29 settembre a Città del Messico. Le 12 squadre che sono passate direttamente ai gironi inizieranno a giocare il 7 ottobre a New York City.

A proposito di League of Legends, ricordiamo che è disponibile la patch 12.7 con grandi novità per Hecarim e Maokai.