League of Legends: speciale finestra di mercato in arrivo per gli NA LCS

Secondo fonti vicine all'emittente statunitenseRiot Games garantirà una specialeper i giocatori legati da contratti estesi al 2018 e 2019 a organizzazioni

Come annunciato da tempo la versione nord americana degli LCS a partire dalla prossima stagione transiterà ad un modello basato sul franchising.

Questo cambiamento, invocato a gran voce dalla maggior parte dei proprietari delle organizzazioni partecipanti, ha però avuto degli effetti collaterali su alcune delle organizzazioni stesse dato che il processo di approvazione per ricevere uno degli slot nella lega ha mietuto diverse vittime illustri tra i partecipanti alla scorsa edizione del torneo: se da un lato infatti i Phoenix1 sono noti principalmente per la loro squadra di League of Legends, gli Immortals nel corso degli ultimi anni si sono affermati come uno dei brand di spicco in diversi titoli, per non parlare degli EnvyUs e del Team Dignitas, due tra le più storiche e prestigiose organizzazioni del panorama internazionale a cui non è bastata l'esperienza decennale per convincere la Riot Games ad assegnare loro due delle 10 franchigie disponibili.

Questi rifiuti, che secondo le indiscrizioni dovrebbbero essere compensati dall'ingresso in gioco di OpTic Gaming, Houston Rockets (sotto il nome di Clutch City Gaming), Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers (col marchio 100 Thieves), hanno portato ad avere una situazione difficoltosa per alcuni player, vincolati da contratti valevoli per il 2018, o addirittura il 2019, a squadre destinate a non essere più protagoniste del principale palcoscenico di League of Legends del Nuovo Continente, ragion per cui la società di Santa Monica avrebbe intenzione di garantire una finestra di trasferimento a questi giocatori al fine di assicurare loro l'opportunità di accasarsi in vista della prossima stagione.

Ecco la lista dei giocatori che secondo il giornalista statunitense Jacob Wolf rientrerebbero in questa speciale categoria:

Lee " Shrimp " Byeong-hoon, jungler del Team Dignitas

" Byeong-hoon, jungler del Jake " Xmithie " Puchero, Eugene " Pobelter " Park, Cody " Cody Sun " Sun, Andy " AnDa " Hoang e William " Stunt " Chen, rispettivamente jungler, mid laner, ad carry, sub jungler e sub support degli Immortals

" Puchero, Eugene " " Park, Cody " " Sun, Andy " " Hoang e William " " Chen, rispettivamente jungler, mid laner, ad carry, sub jungler e sub support degli Michael " MikeYeung " Yeung, Choi " Pirean " Jun-sik, Raymond " Wiggily " Griffin e Marcin " SELFIE " Wolski, a loro volta jungler, mid laner, sub jungler e sub midlaner dei Phoenix1

" Yeung, Choi " " Jun-sik, Raymond " " Griffin e Marcin " " Wolski, a loro volta jungler, mid laner, sub jungler e sub midlaner dei Alexey " Alex Ich " Ichetovkin, Apollo " Apollo " Price e Yasin " Nisqy " Dincer, sub midlaner, ad carry e mid laner degli EnvyUs

" Ichetovkin, Apollo " " Price e Yasin " " Dincer, sub midlaner, ad carry e mid laner degli Eric " Licorice " Ritchie e Choi " DanDy " In-kyu, top laner e jungler degli eUnited

" Ritchie e Choi " " In-kyu, top laner e jungler degli Kim "FeniX" Jae-hun, mid laner del team Gold Coin United

Vi è una grande varietà di nomi in questa lista, da talenti di recente affermazione come MikeYeung e Cody Sun a veterani affermati come Xmithie e Pobelter, senza dimenticare giocatori in cerca di riscossa come Alex Ich e Dandy.



Già a partire da questi elementi risulta facile intuire come si prospetti un'offseason bollente per quanto riguarda il mercato nord americano, con le nuove organizzazioni che sicuramente vorranno allestire roster in grado di competere per le prime posizioni fin dal via mentre senza ombra di dubbio le squadre già esistenti non mancheranno di tenere un occhio aperto alla ricerca di eventuali opportunità per rinforzare le proprie fila.