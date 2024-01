League of Legends: lo spettacolo della Stagione 2024 ha inizio con il trailer 'Still Here'

Dopo aver celebrato l'avvenuta partenza della Stagione 2024 di League of Legends ricca di novità, Riot Games ci immerge nelle atmosfere dell'ultima fase ingame del celebre MOBA con la versione estesa del trailer cinematico Still Here.

Il filmato rievoca le atmosfere delle battaglie da combattere sullo sfondo delle nuove attività della Stagione 2024 di League of Legends, tra sfide classificate e tornei da disputare in vista dello spettacolo che avrà ufficialmente inizio più avanti nel corso dell'anno con le celebrazioni per il quindicesimo anniversario dal lancio di LoL.

Nel corso della Season appena iniziata, gli esploratori della Landa di LoL potranno sbloccare nuovi aspetti ispirati alla Stagione 2 di Arcane, apprezzare le novità del sistema di Maestria del Campione e unirsi ai festeggiamenti della community per il ritorno di Arena.

Parallele e complementari alle battaglie combattute dagli appassionati ci saranno poi le sfide eSport di League of Legends, con Riot Games in prima fila per svecchiare le formule dei tornei passati grazie a numerose modifiche e interventi che interesseranno sia le Mid-Season Invitational di LoL (MSI) che il Campionato Mondiale di League of Legends (Mondiali), per poi abbracciare la Hall of Legends, la versione di League of Legends di un albo d'onore.