League of Legends: Spin Master celebra il MOBA di Riot con le statuette da collezione

Dopo aver celebrato i Worlds 2021 di League of Legends, i rappresentanti di Riot Games annunciano una collaborazione con Spin Master che si concretizzerà con una nuova linea di statuette da collezione dedicata ai personaggi più iconici del MOBA.

La partnership siglata da Riot con Spin Master darà modo all'azienda leader nel settore dell'intrattenimento per ragazzi di trasporre i modelli poligonali dei Campioni più famosi in statuette per collezionisti.

La linea prodotti a tema League of Legends di Spin Master comprenderà le statuette da collezione di 15,24 centimetri con 18 punti di articolazioni e accessori per i singoli Campioni e le statuette base da 10,16 centimetri con 12 punti di articolazioni per Campioni come Darius, Yasuo e Jinx. Ci saranno poi i pacchetti che comprenderanno 5 statuette di 10,16 cm, con set che includeranno Ekko, Caitlyn, Heimerdinger, Vi e una versione esclusiva di Jinx.

La collezione autunno 2021 delle statuette di League of Legends firmate da Spin Master è adatta ai fan di 12 anni o più e sarà disponibile presso le principali catene di distribuzione di giocattoli e articoli per collezionisti. In calce alla notizia trovate la galleria con le immagini scattate da due famosi fotografi di giocattoli, Mitchel Wu e Jax Navarro.