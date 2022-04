League of Legends: squadre cinesi non potranno partecipare a MSI 2022?

Con l’ufficializzazione del Mid-Season Invitational 2022 in Corea del Sud l’hype per la competizione di League of Legends, fissata tra il 10 e il 29 maggio, è iniziato a maturare. Tuttavia, i fan delle squadre cinesi della LPL potrebbero ricevere una brutta notizia a breve: i team del Dragone potrebbero non partecipare al torneo.

La indiscrezione in questione è emersa tra i fan del MOBA di casa Riot Games in seguito al recente posticipo dei play-off della LPL (Tencent League of Legends Pro League, massimo campionato cinese) causato dal lockdown di Shanghai in seguito al ritorno del COVID-19. La quarantena nella città che ospita la LPL costringe le persone che la visitano ad aspettare 21 giorni prima di muoversi; nel caso dei giocatori, la partecipazione offline sul palco della competizione richiederebbe una attesa piuttosto lunga.

A ciò si aggiunge un ulteriore problema: i giochi asiatici di Hangzhou prevedono che anche i professionisti di League of Legends vi si uniscano per rappresentare il proprio paese sul tanto amato titolo esport, e ciò costringerebbe i giocatori a tenere una schedule intensa tra la conclusione dello Spring Split 2022, tali giochi, il torneo internazionale MSI 2022 e il successivo Summer Split 2022. Considerate anche le quarantene, ciò sarebbe estremamente insostenibile.

Ora la LPL e Riot Games starebbero considerando attentamente la partecipazione da remoto, ma ciò comporterebbe numerosi problemi organizzativi; in altri termini, la soluzione più immediata consisterebbe nell’esclusione effettiva della squadra campione della LPL. Data la forza delle compagini cinesi, si tratterebbe senza ombra di dubbio di una assenza importante dalla competizione.

Nel frattempo, in Europa i Macko Esports sono stati eliminati dagli EU Masters.