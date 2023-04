League of Legends: uno squilibrato cosplay di Jinx con la pistola puntata alla tempia

Sebbene sia stata introdotta solamente qualche anno dopo il rilascio nel 2009, personaggio più rappresentativo dell'universo di League of Legends è Jinx. La zaunita dalla lunga treccia azzurra è amatissima dai fan non solo per le sue abilità in gioco, ma anche e soprattutto per la sua storia e e il suo comportamento psicotico.

Introdotta tra i Campioni di League of Legends nel 2013, in breve Jinx è riuscita a conquistare il titolo di volto del MOBA sviluppato da Riot Games, tanto da diventare una delle due star della serie animata Arcane. Il motivo di tale popolarità tra i fan è semplice ed è da ricondursi alle caratteristiche che la contraddistinguono.

Soprannominata "La Mina Vagante", Jinx ha un comportamento maniacale, impulsivo e distruttivo, ai limiti della follia. Criminale zaunita, ma con un passato innocente, è la sorella minore ed arcinemica di Vi, la Guardiana di Piltover.

Filosofia di vita di Jinx è quella di vivere per seminare il panico senza pensare alle conseguenze delle sue azioni. Tiratrice abilissima e geniale inventrice, in League of Legends combatte utilizzando un arsenale di armi da fuoco da lei costruite per seminare il pandemonio sul suo percorso.

In questo cosplay di Jinx da League of Legends la zaunita assume il suo solito comportamento fuori di senno. Con le mani, mima una pistola puntata alla tempia. Ad aver realizzato questa fedele interpretazione della Campionessa è la cosplayer Winry. Vi salutiamo ricordandovi che il team italiano aNC Outplayed parteciperà alle finali europee degli EMEA Master.