League of Legends Stagione 10: al via l'evento Mecha Kingdoms

Riot Games si dimostra sempre pronta a rifornire di contenuti il popolarissimo League of Legends, e terminato l'ultimo evento del 2019, ecco che diventa disponibile il nuovo, chiamato Mecha Kingdoms, che dà il via alla Stagione 10 di LoL. Vediamo insieme cosa c'è da aspettarsi.

Innanzitutto sembra trattarsi dell'evento con più ricompense della storia del gioco, per cui può effettivamente valere la pena pensare all'acquisto del Mecha Kingdoms Event Pass, che costa 1650 RP. Per quel prezzo si ottengono diversi oggetti, tra cui un'icona esclusiva per l'evento, 4 Mecha Kingdoms Orbs, 200 gettoni Mecha Kingdoms, un aumento della quantità di gettoni guadagnati durante l'evento e le varie missioni.

Completando 20 di queste missioni si potranno ottenere ulteriori ricompense, tra cui 25 punti Prestigio e tantissimo altro ancora. Le missioni si completano semplicemente giocando, e aggiornano i progressi del giocatore ogni 15 punti. Con una vittoria si ottengono 5 punti, e con una sconfitta 2.

Infine è previsto l'arrivo di molte nuove skin. Per maggiori informazioni su queste ultime e sull'evento in generale, vi rimandiamo al video in cima alla news. Date un'occhiata anche allo splendido video "Warriors" che dà il via alla Stagione 10 di League of Legends. Che ne pensate del nuovo evento? Avete intenzione di partecipare?