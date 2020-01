League of Legends: la Stagione 10 parte con lo splendido video "Warriors"

Dopo aver annunciato la data di lancio della Stagione 10 di League of Legends, gli sviluppatori di Riot Games confezionano uno spettacolare trailer in cinematica per prepararci all'arrivo della prossima stagione competitiva di questo iconico MOBA.

Il nuovo video, intitolato "Warriors", è accompagnato da una cover del brano omonimo degli Imagine Dragons realizzato da 2WEI ed Edda Hayes: in questa sua nuova versione, la canzone della celebre rock band di Las Vegas contribuisce ad accentuare i toni drammatici e il tenore cinematografico delle scene immortalate in questo trailer.

La Stagione 10 avrà ufficialmente inizio nella giornata di domani, venerdì 10 gennaio 2020, e sarà accompagnata dalla pubblicazione del primo "major update" successivo alle celebrazioni per i dieci anni di League of Legends.

L'aggiornamento in questione porterà in dote tantissime novità contenutistiche: nella Season 10 di LoL assisteremo ad esempio alla modifica della Landa degli Evocatori (qui trovate una sua versione fan made creata con Unreal Engine 4) e alle dinamiche di gameplay legate ai draghi. Non meno importante sarà poi l'aggiunta del campione Sett e l'ampliamento del lore con nuove attività che, presumibilmente, coinvolgeranno gli utenti nella battaglia contro Urgot, l'ex boia di Noxus ormai pronto a spezzare le catene che lo costringono nell'inferno ipogeo delle miniere di Zaun.