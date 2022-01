League of Legends: al via la Stagione 2022, tutte le novità da Riot Games

La Stagione 2022 di League of Legends è ufficialmente ai nastri di partenza, e per l'occasione Riot Games ha confermato tutte le novità previste non solo per LoL, ma anche per Wild Rift e per l'Esport. Da adesso i giocatori del celebre MOBA potranno festeggiare la nuova stagione con eventi di gioco e ricompense.

La Stagione inizia con aggiornamenti grafici per ogni livello classificato, oltre a votazioni nel client in corso fino al 19 gennaio sia per VGU (Shyvana, Nocturne, Tryndamere, Skarner, Kog'Man) che per tematiche (Infernale, Gotico, Luce).

Dal 7 al 13 gennaio ci saranno missioni quotidiane con le seguenti ricompense:

Icona Stagione 2022

1500 Essenze Blu

Capsula Eterni

Lume Dio della Forgia, Stagione 2022

Emote 'La Chiamata'

500 Essenze Arancioni

Forziere Hextech con Chiave

Champion Shards di Ornn, Sejuani, Olaf, Volibear, Pantheon, Leona, Kai'Sa, Taliyah e Rek'Sai

Il 15 e 16 gennaio 2022 si terrà invece il Torneo Clash della nuova stagione, nuovi Aspetti Porcellana e un nuovo sistema di Sfide per League of Legends, con i giocatori che potranno tenere traccia più facilmente di tutti i loro progressi su più aspetti del gioco, tra azioni perfette, momenti imperdibili e ritrovamenti rari. Ancora, previsti ulteriori cambiamenti ai contenuti rari ed esclusivi, aspetti di prestigio migliorati, una nuova essenza mitica e una nuova esperienza con i Pass Evento.

Passando a League of Legends Wild Rift, vedremo cambiamenti ai terreni, con un elemento specifico tra Infernale, Montagna, Oceano e Nuvola che dominerà la Landa in ogni partita. Tra i campioni in arrivo troviamo Sett e Yuumi con la patch 3.0, e Karma e Shen con la patch 3.1.

Lato Esport, infine, oltre 100 squadre si preparano a dare il via alla Stagione 2022 attraverso le 12 leghe regionali. L'Esport di Wild Rift è invece composto da otto leghe regionali che si uniranno all'ecosistema competitivo. Annunciato anche il primo torneo mondiale ufficiale, il Wild Rift Icons Global Championship, che si terrà in Europa durante la prossima estate.