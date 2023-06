League of Legends Summer Split: i Macko grandi protagonisti al PG Nationals

Giovedì 8 giugno inizia il Summer Split del campionato PG Nationals di League of Legends, che ci accompagnerà nelle settimane più calde dell'estate fino alla finalissima in programma venerdì 5 agosto. Macko Esports sarà impegnato sin dal primo giorno in un match contro il team Dren Esports.

Tutti i match dei Macko Esports saranno trasmessi in co-streaming dalla content creator Revangel sul suo canale Twitch. La squadra dei Macko è composta da un Toplaner, un Midlaner, un Jungler, un Boatlaner, un Support e ovviamente un Head Coach, ecco il team al completo:

MARCUS "ACD" KÄPP 22, Estonia | Toplaner

SIXTEN "SIX10" HULL 19, Sweden | Midlaner

CASPER "CBOI" BO SIMONSEN 24, Danmark | Jungler

TEODOR "VZZ" CHOLAKOV 23, Bulgaria | Botlaner

VITTORIO "CLICK" MASSOLO 24, Italy | Support

RICCARDO "RHARESH" TATA | Head Coach

I ragazzi dei Macko si riuniranno in bootcamp alla Macko Gaming House di Monopoli, a Bari, in Puglia, durante la seconda metà del campionato. L'obiettivo per questo Summer Split è confermarsi campioni d'Italia. Macko Esports ed Everyeye.it hanno stretto una collaborazione con l'obiettivo di diffondere la cultura del mondo Esports professionale e competitivo tramite contenuti unici che partono dall'esperienza dei pro player che giocano nella squadra Macko Esports.

Everyeye.it contribuirà ad amplificare la copertura mediatica della attività del team Macko anche facendo conoscere la fatica, l'impegno e la dedizione necessaria per lavorare in un team di professionisti dell'Esport composto da pro player impegnati in competizioni internazionali di alto profilo.