League of Legends: svelata la data delle Spring Finals 2020!

Il primo, importante appuntamento di quella che si prospetta essere una grande annata di esport italiano sta per entrare nella sua fase più emozionante.

PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo, Tournament Organizer dell’European Regional League e di tantissimi altri eventi esport su scala nazionale, annuncia che la finalissima del PG Nationals Spring Split 2020, il più amato e seguito torneo di League of Legends d’Italia, si svolgerà online domenica 29 marzo. La nuova data e, soprattutto, la decisione di giocarle online, è derivata dal rinvio deciso dopo l'acuirsi dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il quale ha comportato anche il rinvio a ottobre del Cartoomics.

L’imperdibile appuntamento, organizzato con il supporto dei partner ufficiali NicNac’s, adidas e Logitech G, sarà sul canale Twitch di PG Esports a partire dalle 15.30 e vedrà Racoon e YDN Gamers sfidarsi per ottenere il titolo di Campioni Italiani.

Per oltre un mese, Qlash Forge, Outplayed, Samsung Morning Stars, MOBA ROG, YDN Gamers, Cyberground Gaming, Racoon e i vincitori dell’edizione estiva, i Campus Party Sparks, si sono sfidati per stabilire i team più talentuosi della Penisola. A spuntarla sono stati Racoon e YDN Gamers, che, dopo la finalissima italiana, avranno l’onore e l’onere di dimostrare le loro capacità davanti a un pubblico europeo.

Lo Spring Split garantirà infatti, per la prima volta in assoluto, ben due slot di partecipazione agli European Masters 2020, l’apice della stagione competitiva del Vecchio Continente che vede sfidarsi due volte l’anno i migliori giocatori da 13 leghe regionali.

Il team vincitore del PG Nationals avrà accesso diretto al Group Stage degli EU Masters, mentre il secondo passerà dai Play-In, dove potrà ottenere la possibilità di procedere alla fase a gironi ed unirsi all’altra squadra connazionale.

Ormai da tre anni, lo scopo principale del League of Legends PG Nationals è quello di dare maggiore visibilità possibile alle squadre italiane, offrendo loro la possibilità di competere a livello ufficiale alle European Regional League di Riot Games. PG Esports continua a investire in questo campionato nazionale in modo da dare supporto a tutti i team partecipanti.