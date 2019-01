League of Legends: svelate date e location di Spring Split e Mid-Season Invitational

Riot Games ha annunciato le date e le città che ospiteranno le finali dello Spring Split della LCS nordamericana del 2019 e del Mid-Season Invitational.

Le LCS Spring Finals statunitensi si terranno a St. Louis il 13 aprile alla Chaifetz Arena, mentre le finali dello Spring Split europeo saranno all’Ahoy Arena di Rotterdam, location che tornerà protagonista dopo aver già ospitato lo Spring Split nel 2016.

Il torneo, secondo quanto svelato nei giorni scorsi, si svolgerà dal 13 al 14 aprile e sarà il primo evento “conclusivo” del LEC.

L'evento statunitense introdurrà un cambio di formato per l'evento annuale, con un solo giorno di competizione che prevede solo la sola finalissima tra le due migliori squadre del Nord America. Il vincitore sarà nominato campione dello Spring Split e guadagnerà un viaggio per l'Invitational.

Riot comunque, punta a mantenere la partita per il terzo/quarto posto nel Summer Split a causa della necessità della classifica per le squadre che dovranno partecipare al campionato e per il qualifier.

Nel frattempo, il Mid-Season Invitational si svolgerà in Vietnam e Taiwan. La fase Play-In si svolgerà ad Hanoi, in Vietnam, dal 1 al 7 maggio, la fase a gironi si trasferirà a Ho Chi Minh City, in Vietnam, dal 10 al 14 maggio, e il Knockout Stage sarà a Taipei, Taiwan dal 17 al 19 maggio.