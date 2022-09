League of Legends, svelati dettagli Worlds 2022: ecco come si struttura

Dopo il reveal del programma completo di Worlds 2022, Riot Games sulla pagina ufficiale cinese svela tutti i dettagli tecnici del Campionato Mondiale 2022 di League of Legends per la fase iniziale, dal play-in al sorteggio dei gironi. Analizziamo insieme la ripartizione del pool per i partecipanti di quest'anno.

L’idea alla base della organizzazione del torneo è semplice e riprende, per gli amanti del calcio, l’estrazione delle squadre della Champions League: troviamo quattro gruppi con squadre suddivise a seconda dei traguardi raggiunti nella rispettiva competizione regionale. Due squadre della stessa regione, dunque, non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

I pool sono i seguenti:

Gruppo 1: LPL n. 1, LCK n. 1, LEC n. 1, LCS n. 1

Gruppo 2: LPL n. 2, LCK n. 2, LEC n. 2, PCS n. 1

Gruppo 3: LPL n. 3, LCK n. 3, LCS n. 2, VCS n. 1

Gruppo 4: tutte e quattro le squadre proverranno dai play-in

Ai play-in, invece, i pool saranno i seguenti:

Gruppo 1: LPL n. 4, LCK n. 4, LEC n. 3, PCS n. 2

Gruppo 2: LEC n. 4, LCS n. 3, VCS n. 2, LJL n. 1

Gruppo 3: OCE n. 1, TCL n. 1, LLA n. 1, CBLOL n. 1

Il sorteggio si svolgerà subito dopo la conclusione del campionato LCS e, come noterete, il posto dedicato in precedenza alla squadra vincitrice del campionato CIS verrà sostituita dalla quarta testa di serie europea. Le squadre dei play-in saranno divise in due gironi da sei ciascuno, dove si giocheranno una contro l'altra per un totale di cinque partite. Le vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente alla fase a gironi, mentre le terze e quarte classificate giocheranno ciascuna al meglio delle cinque per il diritto di giocare contro la seconda classificata dell'altro girone, al fine di aggiudicarsi gli ultimi posti ai gironi definitivi.

La fase play-in inizierà giovedì 29 settembre a Città del Messico; la fase a gironi inizierà venerdì 7 ottobre al Madison Square Garden di New York City.

Nel frattempo, da Riot Games giungono informazioni interessanti su modifiche in arrivo per Hecarim.