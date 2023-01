League of Legends, svelati formati MSI e Worlds 2023: ecco dove si terranno

Abbiamo già trattato le tante novità di League of Legends per la Stagione 2023, che vedrà l’apertura delle code classificate a breve. Solamente nelle ultime ore, però, Riot Games ha svelato i formati di MSI e Worlds 2023 per preparare i fan alle principali competizioni internazionali del suo iconico MOBA.

Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente abbiamo la conferma: il Mid-Season Invitational si terrà a Londra, mentre il Mondiale si terrà in Corea del Sud, proprio il paese dei campioni in carica DRX. Nel caso dell’MSI, Riot sembra avere ascoltato i fan: si avrà il formato a doppia eliminazione, ma portando le squadre da 11 a 13 con l’aggiunta di una seconda squadra per ciascuna regione maggiore. In altri termini, al posto delle squadre vincitrici del primo Split dell’anno si presenteranno sul palcoscenico due rappresentanti per LCK, LPL, LEC e LCS. Queste modifiche in realtà non sorprendono, considerato l’allargamento della LEC a Russia, Nord Africa, Turchia e Medio Oriente.

Tornando sul format dell’MSI, si avranno due fasi: Play-In e Bracket Stage. La prima sarà una sessione preliminare con otto squadre partecipanti, ovvero le seconde classificate di LEC, LCS e LPL, oltre alle vincitrici di LJL, LLA, CBLOL, PCS e VCS. Le migliori tre squadre usciranno da questa fase e andranno a scontrarsi con la prima fascia, con LCK che vede due team qualificarsi automaticamente in quanto regione campione del mondo in carica. Queste otto squadre finali lotteranno in match alla Meglio di 5, fino alla sfida tra vincitrice del Winner Bracket e del Loser Bracket.

Per quanto concerne i Worlds 2023 il formato non cambia molto. Si avranno sempre tre fasi: Play-In, torneo con Sistema Svizzero e poi Play-off. Prima dei play-in si terrà una nuova competizione chiamata Worlds Qualifying Series che, solo per quest’anno, vedrà solamente lo scontro tra quarto seed europeo e quarto seed nordamericano; in futuro verrà allargato per includere più squadre al fine di consentire a un underdog di qualificarsi nonostante uno split sottotono.

La fase Play-in vedrà otto squadre sfidarsi in un doppio tabellone a doppia eliminazione, dal quale emergeranno due team che andranno a competere nella fase Swiss. Infine, le otto squadre rimaste si sfideranno nel classico tabellone a eliminazione diretta con formato BO5.