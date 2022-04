League of Legends: Taliyah riceverà modifiche importanti con Patch 12.9

Le prossime patch di League of Legends saranno ricche di novità per champion già noti agli amanti del MOBA firmato Riot Games: oltre ai mini-rework di Olaf e Swain, gli sviluppatori vogliono riportare in auge Taliyah modificando il suo kit per renderlo più focalizzato sui DPS e sulle utility.

Da diverso tempo, del resto, la tessitrice di pietre è snobbata dai giocatori sia nella corsia centrale, nella quale avrebbe dovuto accasarsi sin dal rilascio, sia nella giungla dove poi trovò spazio e ora viene utilizzata dallo 0,64% dei giocatori. Insomma, non proprio il destino che ci si aspettava nel 2016.

Come confermato da Riot August su Twitter, dunque, con la patch 12.9 di League of Legends attesa per l’11 maggio 2022 Taliyah otterrà “significativi miglioramenti nell'usabilità” compensati da “nerf per i danni immediati e roaming nelle prime fasi di gioco”. L’obiettivo è quindi quello di portare Taliyah più lontano dalla giungla e di nuovo verso la corsia centrale.

Scendendo nel dettaglio, August parla di una rivisitazione completa della Q che, dopo diverse stagioni, otterrà nuovamente danno AOE e consentirà ai giocatori di infliggere leggermente più danni. Il danno complessivo sarà però inferiore in quanto verrà rimosso dalla W e ridotto dalla E che, tuttavia, stordirà i nemici colpiti. Al contempo, la W sarà più facile da colpire e richiederà l’utilizzo di meno mana.

Riot August ha poi aggiunto: “Il suo danno deve sicuramente diminuire per compensare il suo aumento di DPS e lato utility, ma c’è il rischio di esagerare. Sarà sempre possibile potenziarlo un po' in futuro se ne avrà bisogno”. Non ci resta quindi che attendere la patch del mese di maggio per vedere come cambierà la maga di Shurima.

Passando invece alla scena esport, recentemente gli Atleta Esports sono usciti dagli European Masters 2022.