League of Legends: Team BDS svela il suo roster per LEC, ci sono grandi nomi!

Il periodo Pre-Season 2022 per League of Legends sta per giungere a conclusione e, mentre in Cina torna il celebre ADC Uzi, in Europa alla LEC viene confermato ufficialmente l’arrivo del Team BDS, il quale si è aggiudicato un posto nella massima serie europea in seguito alla rottura dello Schalke 04.

Il roster del Team BDS è divenuto ufficiale in seguito alla pubblicazione del tweet che trovate in calce all’articolo, dedicato completamente alla presentazione dei nuovi, giovani giocatori che rappresenteranno l’organizzazione elvetica. Alcuni nomi, tra l’altro, sono già noti ai fan della massima competizione di League of Legends del Vecchio Continente.

Dalle ceneri dell’ex-Karmine Corp, ora con un nuovo roster in cui figura persino l’ADC Rekkles, ex Fnatic e G2, arrivano il jungler Cinkrof e l’ADC xMatty, i quali debutteranno a tutti gli effetti nella LEC durante lo Sprint Split 2022. Direttamente dai Fnatic arriva nella Toplane il giovane francese Adam, già noto ai fan per la sua partecipazione allo Summer Split 2021, con qualche prestazione importante che ha portato la squadra al secondo posto ai Playoff, e ai Worlds 2021. Egli ritrova, quindi, proprio gli ex compagni di squadra di Karmine Corp.

Nella Midlane ci sarà NUCLEARINT, diciannovenne francese che ritorna sulla Landa firmata LEC dopo l’avventura con Schalke 04. Dalla medesima squadra arriva infine LIMIT, Support con esperienza anche in Italia con i QLASH Forge tra maggio e ottobre 2019. Insomma, si tratta del giusto equilibrio tra giovani con esperienza e rookie. Riuscirà ad avere successo alla prima apparizione sul palcoscenico più importante d’Europa? Staremo a vedere.

