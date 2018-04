League of Legends: il Team Liquid è campione NA LCS, grande prova di Doublelift

Il Team Liquid, grazie anche alla presenza di uno stoico Yiliang "Doublelift" Peng, è riuscito a strappare la vittoria delle finali NA LCS di Miami a danno dei 100 Thieves.

Nonostante la tragedia familiare che l'ha colpito appena una settimana fa, Doublelift ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello dal sangue freddo e, anche il resto del suo team è stato all'altezza della situazione.

Ci sono state giocate per niente male da parte del mid Eugene "Pobelter" Park, e anche del jungler Jake "Xmithie" Puchero. I ragazzi del Team Liquid hanno letteralmente dominato per 3 a 0 facendo alzare bandiera bianca ai 100 Thieves.

Questo non vuol dire che i 100 Thieves non abbiano dato del filo da torcere ai Liquid. Non sarebbero riusciti ad arrivare in cima alla ladder delle NA LCS altrimenti. Il jungler William "Meteos" Hartman è stato un ottimo guardiano della corsia superiore nel corso della prima partita, mentre il laner Kim "Ssumday" Chan-ho ha tirato fuori un paio di ottime giocate nel corso del secondo game.

Evidentemente, ci voleva ben altro per battere dei Liquid in vero stato di grazia e i 100 Thieves non potevano tenere il ritmo imposto dagli avversati. Il risultato finale non è esattamente una sorpresa. Il roster dei Liquid è sostanzialmente composto da giocatori che hanno disputato i Worlds, da campioni LCS e persino da un campione del mondo.

L'unica consolazione per i 100 Thieves è andata ad Aphromoo, incoronato MVP del torneo nordamericano, primo support a vincere il prestigioso trofeo.