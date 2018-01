League of Legends: Team SoloMid riceverà un investimento da 25 milioni di dollari?

Secondo fonti vicine all'emittente statunitenseavrebbe raggiunto un accordo col gruppo di investimenti della Silicon Valley. Tale accordo frutterà all'organizzazione un investimento da ben

Il gruppo Bessemer è il leader di una cordata di investitori ancora in formazione che andrà a contribuire a più di metà dei 50 milioni che i TSM intendono raccogliere nei prossimi mesi. La valutazione specifica dell'organizzazione non è stata rivelata ma sappiamo che il valore di alcune altre squadre di simile prestigio, come Cloud9 e Immortals, è stato recentemente stimato tra i 110 e i 140 milioni. Pertanto il valore di SoloMid, che controlla sia Team SoloMid che una serie di siti sul gaming molto popolari come ProBuilds, dovrebbe essere molto simile se non superiore.

SoloMid e Bessemer nelle prossime settimane cercheranno ulteriori investitori da reclutare, per coinvolgere altri gruppi o imprenditori interessati agli esport, senza sottovalutare l'ipotesi di eventuali squadre sportive "tradizionali".



L'investimento finale, la cui parte burocratica deve ancora essere inviata all'U.S. Securities and Exchange Commission, dovrebbe essere da più di 25 milioni di dollari, la cifra iniziale che intendeva investire Bessemer.

Da sottolineare che, secondo fonti a conoscenza dell'accordo e della strategia aziendale di SoloMid, questo primo "funding round" è per una quota di minoranza, in linea con quanto dichiarato in passato dall'attuale proprietario Andy "Reginald" Dinh. Reginald, suo fratello Dan Dinh e gli altri attuali proprietari infatti manterranno il controllo sia di Team SoloMid che dei siti Web citati.