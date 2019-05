League of Legends: Tencent e Riot Games svilupperanno la versione mobile?

In base alle informazioni raccolte dai giornalisti dell'agenzia di stampa Reuters, i vertici del colosso videoludico cinese Tencent avrebbero dato mandato agli autori statunitensi di Riot Games di sviluppare la versione mobile di League of Legends.

Secondo quanto descritto dalle fonti anonime interpellate da Reuters, il nuovo accordo siglato da Tencent e Riot Games dovrebbe ridurre le tensioni alimentate nel 2015 tra le due compagnie dopo la decisione, presa unilateralmente da parte del publisher asiatico, di sviluppare Honor of Kings per il mercato cinese.

A dispetto dell'incredibile risultato commerciale ottenuto in madrepatria con Honor of Kings, la trasposizione occidentale di quel progetto mobile, conosciuto in Europa e Nord America come Arena of Valor, non sembra aver riscosso il medesimo successo. Da qui la decisione di Tencent di ritornare sui propri passi per offrire a Riot Games l'opportunità di sviluppare una versione per sistemi iOS e Android di League of Legends.

"League of Legends è come la Comma del Mondo, mentre Honor of Kings è solo l'Asia Cup", spiega in maniera piuttosto graffiante una delle gole profonde citate dall'agenzia di stampa prima di riferire che i lavori sul progetto sarebbero già iniziati da un anno e che, nonostante l'avanzato stadio di sviluppo, la probabilità di una sua pubblicazione nel corso del 2019 risulterebbe essere piuttosto remota.