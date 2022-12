League of Legends, dove si terranno MSI e Worlds nel 2023? Ecco i paesi candidati

Lo scenario competitivo di League of Legends per il 2023 diventa sempre più definito: dopo l’annuncio dell’evento Fischio d’Inizio, che sostituirà il tradizionale All-Star Event nel gennaio 2023, Riot Games sembra prossima a stabilire dove si terranno i tornei MSI e Worlds nel 2023.

Secondo gli ultimi rumor condivisi da Esports News UK e il rinomato tipster LEC_Wooloo, la divisione esport di Riot starebbe considerando la pianificazione del Mid Season Invitational 2023 a Londra, portando nuovamente un torneo internazionale di League of Legends in Inghilterra dopo Worlds 2015. Lo stadio che più probabilmente ospiterà la competizione è l’OVO Arena, situata proprio accanto al Wembley Stadium.

Al contempo, il Campionato Mondiale di League of Legends del prossimo anno dovrebbe tenersi in Corea del Sud a cinque anni dall’ultima edizione. Sebbene il pubblico coreano abbia visto la competizione internazionale sul proprio suolo durante l'MSI 2022, l'ultima volta che un evento Worlds ha visitato il paese è stato nel 2018. Il 2018 è stato anche l'anno in cui Invictus Gaming ha vinto il campionato; pertanto, con la recente vittoria di Worlds 2022 da parte dei DRX, il tifo casalingo potrebbe farsi sentire molto vivamente e portare la Corea del Sud a continuare il dominio sulla scena globale.

Per ora, tuttavia, tutte queste sono solo speculazioni, in quanto non ci sono notizie ufficiali da parte di Riot sul luogo o sul formato degli eventi.