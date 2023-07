League of Legends: trucchi utili per i nuovi giocatori di LoL

Il MOBA League of Legends (LoL) è uno dei giochi gratuiti più popolari in circolazione, ma alcuni suoi aspetti come l’elevata complessità potrebbero scoraggiare i neofiti interessati a provarlo. A tal proposito, questa guida si pone l’obiettivo di fornire consigli utili per evitare di rimanere scottati durante l’approccio al videogioco Riot Games.

In LoL cinque giocatori sono chiamati a fare squadra in una mappa semi-speculare chiamata Landa degli Evocatori, con lo scopo di competere contro un altro team e aggiudicarsi così il controllo del campo da gioco. Una volta selezionato uno degli oltre 160 Campioni messi a vostra disposizione (ognuno dotato di un’abilità passiva e quattro mosse uniche), il compito sarà quello di abbattere le torri nemiche che proteggono il cuore della base avversaria: il Nexus.

Sconfiggere servitori e quanti più Campioni nemici risulta poi fondamentale per guadagnare Punti Esperienza (salendo di livello è possibile potenziare le proprie abilità) e Oro in abbondanza, quest’ultimo spendibile nel corso della partita in cambio di oggetti e pezzi d’equipaggiamento. Vista la profondità di certe meccaniche relative al gameplay, il nostro primo consiglio è di testare a fondo la modalità tutorial di League of Legends, così da prendere dimestichezza coi fondamentali del gioco in questione. Fatto ciò sarete pronti ad assimilare i nostri suggerimenti nel migliore dei modi.

Provate ogni ruolo

La Landa degli Evocatori è suddivisa in tre corsie principali: superiore, centrale e inferiore, collegate fra loro dalla cosiddetta giungla. A ognuno di questi spazi della mappa corrisponde un ruolo ben preciso (due nel caso della corsia inferiore), pertanto vi consigliamo di provarli tutti quanti per capire quale possa essere il vostro preferito. Ecco l’elenco dei ruoli e in cosa consistono a grandi linee:

Top laner : tende a restare sulle sue durante le prime fasi di gioco, combattendo col suo avversario, per poi applicare pressione crescente sulla mappa.

: tende a restare sulle sue durante le prime fasi di gioco, combattendo col suo avversario, per poi applicare pressione crescente sulla mappa. Mid laner : combatte in modo serrato col nemico che ha di fronte ed è propenso a vagare per la mappa in cerca di uccisioni.

: combatte in modo serrato col nemico che ha di fronte ed è propenso a vagare per la mappa in cerca di uccisioni. ADC : può contare costantemente sull’aiuto del suo Support mentre uccide tutti i minion presenti in corsia, al fine di accumulare risorse ed equipaggiamento.

: può contare costantemente sull’aiuto del suo Support mentre uccide tutti i minion presenti in corsia, al fine di accumulare risorse ed equipaggiamento. Support : è forse il ruolo più versatile dell’intero videogioco e si occupa, tra le altre cose, di mantenere alto il controllo sull’intera mappa.

: è forse il ruolo più versatile dell’intero videogioco e si occupa, tra le altre cose, di mantenere alto il controllo sull’intera mappa. Jungler: si occupa di ripulire la giungla dai mostri neutrali e, a ogni buona occasione, assalire i giocatori ignari invadendone le corsie.

Specializzatevi in pochi campioni

Conoscere a grandi linee ognuno dei Campioni è utile per avere un’idea sul cosa aspettarsi dai propri avversari, ma quando si tratta di impararne le meccaniche approfondite vi consigliamo di limitarvi a pochi personaggi per ogni ruolo. Facendo questo avrete sempre un'alternativa nel caso di eventuali ban in fase di selezione o, perché no, più scelta negli scontri in cui vi doveste ritrovare ad essere gli sfavoriti. Anche in questo caso, vi consigliamo di sfruttare la modalità addestramento per prendere dimestichezza con diversi Campioni.

Evitate distrazioni e comportamenti tossici

Purtroppo, data la natura estremamente competitiva del gioco, la community di LoL non è estranea a litigi durante le partite. Nel caso doveste ritrovarvi invischiati in questo tipo di situazione, la cosa migliore da fare è prendere le distanze da tutti gli altri giocatori utilizzando il comando “/mute all” nella chat. Facendo questo sarà molto più semplice concentrarsi esclusivamente sul vostro gameplay e vivere così un tipo di esperienza decisamente più tranquilla. Inoltre, ricordiamo che LoL mette anche a disposizione la possibilità di silenziare un solo giocatore dal tabellone accessibile premendo il tasto Tab.

Imparate a comunicare al meglio

League of Legends vanta un sistema di ping piuttosto immediato che permette di comunicare efficacemente col proprio team. Affiancare a questo strumento il corretto utilizzo della chat di squadra fa sì di poter avvisare i compagni di ogni cosa, così da coordinarsi quando necessario e massimizzare le chance di vittoria. Per aiutarvi in questo, non perdetevi il nostro glossario di League of Legends che racchiude tutti i termini più utilizzati all’interno del gioco.

Per concludere, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una nostra guida dedicata ai novellini di League of Legends, tuttora utile per approfondire alcuni aspetti base del videogioco.