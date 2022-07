League of Legends, TSM volevano lasciare LCS e passare a LEC? Il sorprendente report

La scena competitiva di League of Legends conosce fin troppo bene i TSM, squadra diventata parte della storia del MOBA ma ora in un periodo di debolezza nel campionato nordamericano. Ebbene, secondo un recente report l’organizzazione era prossima a lasciare la LCS per unirsi alla LEC.

Secondo quanto segnalato da Richard Lewis di Dexerto, TSM ha recentemente considerato di vendere il suo spot LCS a causa della riduzione dei costi dei vari progetti esport della squadra, del livello di competizione nella regione e della popolarità in calo di League of Legends nella regione nordamericana. Pertanto, la soluzione sarebbe stata l’acquisto dello slot LEC di Misfits Gaming, ottenuto poi dal Team Heretics.

Finanziariamente avrebbe avuto molto senso entrare nel massimo campionato europeo, soprattutto con la crescita che il campionato aveva visto negli ultimi anni, ma l’occasione è stata persa. Di conseguenza, TSM starebbe valutando di tagliare il budget in tutte le sue divisioni di esport e vendere più risorse, specialmente per quanto concerne League of Legends.

Queste comunque restano semplici indiscrezioni per le quali TSM non ha rilasciato alcun commento ufficiale. Pertanto, consigliamo di prenderle con le pinze.

