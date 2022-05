League of Legends: Twisted Fate riceverà update visivo, video delle spettacolari modifiche

Mentre prosegue la distribuzione della Patch 12.9 di League of Legends tra i giocatori, il team di Riot Games lavora su altre modifiche importanti per alcuni campioni che scendono spesso sulla Landa degli Evocatori. L’ultimo tra questi è Twisted Fate, il quale riceverà un enorme aggiornamento visivo per modernizzarsi.

Come ben sappiamo, il Maestro delle Carte è sin dal lancio del MOBA uno dei maghi più iconici, apprezzati e bilanciati del titolo, grazie a un kit che può offrire controllo della mappa, degli avversari, danni magici e pure fisici con gli oggetti e le rune giuste. Insomma, è un vero e proprio jack of all trades. Tuttavia, visivamente è rimasto al passato e necessita di un cambiamento quasi radicale.

Fortunatamente, tali aggiornamenti visivi stanno per arrivare: dopo Leona, Elise e Vel'Koz, nel 2022 assisteremo quindi all’introduzione di animazioni nuovissime anche per Twisted Fate, a partire dall’attacco base più luminoso e con un effetto “curvato” per ogni singola carta, fino alla colorata esplosione offerta dalla passiva della E.

Al contempo, le carte blu, rosse e gialle che Twisted Fate sceglie godono di icone più grandi e ben distinte, mentre l’effetto all’impatto otterrà un'animazione inedita che ne rappresenta gli effetti: la carta blu rivelerà un occhio arcano, quella rossa un’area a dodici punte per rappresentare il danno ad area e, infine, quella gialla delle catene legate a terra. Infine, la Suprema è rappresentata da un bulbo oculare completamente aggiornato.

Ovviamente questi effetti varieranno più o meno radicalmente a seconda della skin selezionata: ad esempio, nel filmato che trovate allegato alla notizia potrete osservare le nette differenze nel caso di Twisted Fate Odissea o Twisted Fate DWG. Anche i suoni cambieranno al contempo, sempre a seconda della personalizzazione scelta per il Maestro delle Carte.

Ricordiamo, infine, che con le prossime patch vedremo anche l'introduzione di un mini-rework per Rell.