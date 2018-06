League of Legends: UC Irvine vince il campionato universitario targato Riot Games

L'UC Irvine ha vinto il campionato League of Legends riservato agli istituti universitari con una vittoria netta sul Columbia College.

Entrambe le formazioni scolastiche hanno dimostrato di essere le migliori dell'intero torneo grazie alle loro impressionanti prestazioni nel corso di tutta la durata del campionato.

Per la maggior parte del primo game, la partita è sembrata abbastanza equilibrata. Le due squadre sono rimaste appaiate nel computo delle uccisioni ma l'UC Irvine, guidata dal jungler Jung "Youngbin" Young-bin che in precedenza aveva già giocato nell'LCS per il Team Liquid, ha preso velocemente il largo. Per la Columbia c'è stato ben poco da fare per tutto il resto della partita, schiacciata soprattutto dalla pressione di Youngbin.

L'UC Irvine ha comunque lavorato più che bene agendo squadra coesa, coordinata ed estremamente organizzata. I tre game sono stati praticamente appannaggio della Irvine, e alla fine, l'UCI ha sollevato il trofeo del primo campionato riservato ai college di League of Legends.

La vittoria di questi giovanissimi ragazzi ha mostrato al mondo cosa può fare la nuova generazione di talenti nordamericani, giusto poco prima dell'inizio dell'NA LCS Summer Split (che inizia la settimana prossima, il 16 giugno per l'esattezza).

Farsi notare direttamente a scuola, insomma, può divenire un'altra strada per coronare il sogno di diventare professionista, esattamente come già accade da molto tempo per gli sport tradizionali.