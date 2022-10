League of Legends, ufficiale fusione tra KOI e Rogue: nuova squadra da Spring Split 2023

A pochi giorni dalla fine della fase play-in di Worlds 2022, il mondo di League of Legends si prepara a un grosso cambiamento nella scena esport: le organizzazioni Rogue e KOI hanno stretto una "alleanza strategica" che permetterà a KOI di unirsi alla LEC.

Per chi non conoscesse KOI, si tratta del team esport fondato da Ibai Llanos e Gerard Piqué. Entrambi non hanno bisogno di presentazioni, trattandosi dello streamer spagnolo più famoso al mondo e del difensore del FC Barcelona. Durante lo Spring Split 2023, dunque, la squadra Rogue verrà rinominata in KOI, pur mantenendo la gestione attuale.

Le voci riguardanti questa fusione circolavano già dallo scorso agosto, in quanto combinare la portata del marchio KOI con la bravura di Rogue nello scovare e sviluppare talenti in League of Legends era un sogno per molti appassionati. La fanbase, peraltro, è impressionante se si considera la fama delle due realtà separate.

Lo stesso Ibai ha dichiarato: “Non potrei essere più orgoglioso di KOI e di ciò che siamo stati in grado di ottenere in così poco tempo. Questa partnership con Rogue accelera la nostra crescita e amplia le nostre opportunità per fornire le esperienze più coinvolgenti ed emozionanti per i nostri fan”. Anna Baumann, vicepresidente di ReKT Global, ha dunque aggiunto: “Avendo stabilito Rogue come una fabbrica di talenti leader a livello mondiale con team vincitori di campionati, non potremmo essere più entusiasti di lavorare con KOI. Con questa alleanza, possiamo migliorare il gioco e servire i nostri fan ancora più contenuti di intrattenimento leader del settore, il tutto continuando a costruire l'eredità di Ibai negli eSport”.

In vista di questa fusione, ricordiamo che oggi, 7 ottobre 2022, i Rogue saranno in azione sul palco del Campionato del Mondo 2022 di League of Legends.