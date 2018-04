League of Legends: ufficializzata la partnership Riot Games e l'Università di Berkeley

L'Università della California, Berkeley, e Riot Games hanno stretto una partnership per lanciare la League of Legends Intramural Esports League. Non solo, le borse di studio saranno disponibili per gli studenti dell'università che competono con il team di Cal Esports League of Legends.

Questo programma sosterrà lo sviluppo educativo e professionale per i suoi atleti esport, concentrandosi su cinque valori: comunità, competizione, responsabilità sociale, benessere e apprendimento permanente.

Stephen Sutton, vice-cancelliere ad interim per gli affari degli studenti della Berkeley, riguardo alla partnership ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Riot Games, poiché il nostro programma di esport sta avendo un incredibile successo. Proprio la settimana scorsa, abbiamo annunciato la creazione del primo centro di esport alla Berkeley”. "Abbiamo raggiunto un nuovo livello e miglioreremo ancora con la nuova lega e le borse di studio. Non vediamo l'ora di aumentare ancora di più il potenziale dei nostri studenti e dei nostri sport universitari con questa partnership tra Cal e un gigante del settore come Riot Games ".

Proprio la scorsa settimana, infatti, l'Università della California aveva stretto una partnership con NRG Esports e San Francisco Shock per lanciare un centro dedicato all'esport e un'iniziativa di "sensibilizzazione" al tema nel campus dell'università.

Cal Esports, il partner ufficiale esport di UC Berkeley, ospita oltre 90 studenti universitari che competono in 10 formazioni esport. Queste squadre rappresentano la UC Berkeley sia a livello nazionale che internazionale.